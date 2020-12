Locatelli: 'Non sarà un libera tutti: mascherine fino all'estate' (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Una giornata storica. Ma sarà necessario mantenere le misure di precauzione e distanziamento. Vaccineremo il 70% degli italiani entro la fine dell'estate. L'obiettivo, a regime, è di 140mila ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) 'Una giornata storica. Manecessario mantenere le misure di precauzione e distanziamento. Vaccineremo il 70% degli italiani entro la fine dell'. L'obiettivo, a regime, è di 140mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Non Vaccino Covid, Locatelli: «Ma non sarà un libera tutti: mascherine fino all'estate» Il Messaggero Francesco è davvero un’Aquila in cucina

Vaccino Covid, Locatelli: «Ma non sarà un libera tutti: mascherine fino all'estate»

Il professor Franco Locatelli, direttore di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare ... senza mai nascondere la gravità della situazione in questa battaglia contro Sars-CoV-2. Non cela la sua emozione di ...

