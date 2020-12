Livorno, preparatore portieri chiede scusa per morso a Crescenzi: “Gesto ingiustificabile” (Di domenica 27 dicembre 2020) Durante la partita Como-Livorno, valida per la 17esima giornata del campionato di Serie C, è successo dell’incredibile. Il preparatore dei portieri del Livorno, Nicola Barasso, ha dato un morso a Luca Crescenzi, capitano della compagine comasca. L’episodio gli è costato quattro turni di squalifica. Dopo la sentenza, Barasso ha voluto spegnere ogni polemica chiedendo pubblicamente scusa al calciatore. Ecco le sue parole in un post: “Scrivo queste righe sperando che arrivi al cuore di tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, il mio rammarico per l’episodio accaduto a Como. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi amaranto, alla società del Livorno e quella del Como, agli amanti del calcio e dello sport in generale, ma soprattutto ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Durante la partita Como-, valida per la 17esima giornata del campionato di Serie C, è successo dell’incredibile. Ildeidel, Nicola Barasso, ha dato una Luca, capitano della compagine comasca. L’episodio gli è costato quattro turni di squalifica. Dopo la sentenza, Barasso ha voluto spegnere ogni polemicando pubblicamenteal calciatore. Ecco le sue parole in un post: “Scrivo queste righe sperando che arrivi al cuore di tutti i tifosi e gli addetti ai lavori, il mio rammarico per l’episodio accaduto a Como. Chiedoa tutti, ai tifosi amaranto, alla società dele quella del Como, agli amanti del calcio e dello sport in generale, ma soprattutto ...

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Livorno, il preparatore dei portieri chiede scusa per il morso a #Crescenzi: 'Gesto ingiustificabile' - sportface2016 : #Livorno, il preparatore dei portieri chiede scusa per il morso a #Crescenzi: 'Gesto ingiustificabile' - corrieredicomo : - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #basket #pallacanestro Basket, Serie C Gold: intervista al preparatore fisico del Don Bosco Livorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno preparatore Morso alla guancia di Crescenzi Stop al preparatore del Livorno La Provincia di Como Livorno, Barasso si scusa con Crescenzi: "Niente giustifica il mio gesto"

Nicola Barasso, preparatore dei portieri del Livorno, è finito sotto i riflettori dopo la squalifica per quattro turni e l'ammenda di 500 euro inflittegli dal Giudice Sportivo perché, al termine della ...

Livorno, preparatore portieri chiede scusa per morso a Crescenzi: “Gesto ingiustificabile”

Dopo la squalifica di quattro turni per l'episodio di Como-Livorno di Serie C, in un post Nicola Barasso chiede scusa a Crescenzi per il morso: "Niente giustifica il mio gesto".

Nicola Barasso, preparatore dei portieri del Livorno, è finito sotto i riflettori dopo la squalifica per quattro turni e l'ammenda di 500 euro inflittegli dal Giudice Sportivo perché, al termine della ...Dopo la squalifica di quattro turni per l'episodio di Como-Livorno di Serie C, in un post Nicola Barasso chiede scusa a Crescenzi per il morso: "Niente giustifica il mio gesto".