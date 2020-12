Livorno fra le capitali del Vaccine Day (Di domenica 27 dicembre 2020) Livorno - Sono in tutto 45 gli operatori sanitari (18 infermieri, 8 medici, 8 tecnici 6 Oss, 2 amministrativi, 1 specializzando, 1 dirigente sanitario e 1 rappresentante di Estar) che per primi sono ... Leggi su gazzettadilivorno (Di domenica 27 dicembre 2020)- Sono in tutto 45 gli operatori sanitari (18 infermieri, 8 medici, 8 tecnici 6 Oss, 2 amministrativi, 1 specializzando, 1 dirigente sanitario e 1 rappresentante di Estar) che per primi sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Livorno fra Covid, boom di guariti fra Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. Calo di ricoveri LA NAZIONE Vax Day Livorno: intervista a Luca Cameglia, il primo vaccinato in città (Video)

il primo vaccinato covid a Livorno: “Rivesto grande fiducia nella vaccinazione, credo che la sicurezza sia garantita, così come anche l’efficacia è garantita. Pensavo di vaccinarmi per ultimo fra i ...

Coronavirus in Toscana: 22 morti nel giorno del vaccino day. E 227 positivi

Sono 22 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 27 dicembre. Si tratta di 5 donne e 3 uomini con età media di 80 anni. La speranza è che siano davvero fra gli ultimi e che le vaccinazioni, ...

