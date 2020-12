Liverpool, Klopp: «Siamo frustrati. Pareggio che sa di sconfitta» (Di domenica 27 dicembre 2020) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato in conferenza stampa il Pareggio conquistato con il West Bromwich Albion Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato in conferenza stampa il Pareggio conquistato con il West Bromwich Albion. «I ragazzi sono molto frustrati, è un pari dal sapore di sconfitta per come è nato. Nel primo tempo è stata una partita molto strana, abbiamo avuto oltre il novanta percento del possesso palla. Non ricordo dei contropiedi subiti, noi abbiamo sempre giocato il pallone ed è uno sforzo grosso stare così sul pezzo per 45 minuti. Ma il nostro spartito non doveva cambiare anche perché quando Siamo andati in vantaggio il West Brom non ha mutato l’atteggiamento. All’inizio della seconda ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Jurgen, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa ilconquistato con il West Bromwich Albion Jurgen, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa ilconquistato con il West Bromwich Albion. «I ragazzi sono molto, è un pari dal sapore diper come è nato. Nel primo tempo è stata una partita molto strana, abbiamo avuto oltre il novanta percento del possesso palla. Non ricordo dei contropiedi subiti, noi abbiamo sempre giocato il pallone ed è uno sforzo grosso stare così sul pezzo per 45 minuti. Ma il nostro spartito non doveva cambiare anche perché quandoandati in vantaggio il West Brom non ha mutato l’atteggiamento. All’inizio della seconda ...

