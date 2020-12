Liverpool fermato dal West Bromwich, sorride il Leeds di Bielsa (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA - Sorpresa nella domenica della 15ª giornata di Premier League, con il Liverpool che viene fermato in casa dal West Bromwich penultimo in classifica. Ad Anfield i ragazzi di Klopp sembrano andare ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA - Sorpresa nella domenica della 15ª giornata di Premier League, con ilche vienein casa dalpenultimo in classifica. Ad Anfield i ragazzi di Klopp sembrano andare ...

sportli26181512 : Liverpool fermato dal West Bromwich, sorride il Leeds di Bielsa: Ai ragazzi di Klopp non basta un gol di Mané nel p… - Eurosport_IT : Liverpool fermato per la prima volta in stagione ad Anfield ??? #PremierLeague - AleAnd73 : @cascipatrizia @Luroar1 @ilRomanistaweb @mimmo_ferretti Ahahahahahah...sei veramente stupida come i terrapiattisti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool fermato Liverpool fermato dal West Bromwich, sorride il Leeds di Bielsa Corriere dello Sport.it Premier League 2020/2021, il Liverpool frena: 1-1 col West Bromwich

Premier League 2020/2021, il Liverpool non va oltre l'1-1 contro il West Bromwich: reti di Mane e Ajayi. Everton ora a -3 ...

Il Liverpool sbatte sul muro del West Bromwich: ad Anfield è 1-1

Dopo essere passato in vantaggio con Manè a inizio primo tempo, il Liverpool si fa raggiungere da Ajayi a meno di 10 minuti dalla fine.

Premier League 2020/2021, il Liverpool non va oltre l'1-1 contro il West Bromwich: reti di Mane e Ajayi. Everton ora a -3 ...Dopo essere passato in vantaggio con Manè a inizio primo tempo, il Liverpool si fa raggiungere da Ajayi a meno di 10 minuti dalla fine.