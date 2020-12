LIVE VOLLEY – Modena-Trento 1-3 18-25 | 27-29 | 25-23 | 22-25 | Superlega 2020 2021 | PUNTEGGIO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) Leo Shoese Itas Trentino si sfidano nel match valido per la sedicesima giornata di. La formazione di coach Lorenzetti fa visita ai Canarini nel big match di giornata: le due squadre sono divise da soli due punti, anche se i modenesi hanno giocato tre gare in più. L’appuntamento è per domenica 27 dicembre alle ore 19:15. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SEDICESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICAAGGIORNA LALeo Shoes– Itas Trentino 1-3 (18-25, 27-29, 25-23, 22-25) ...