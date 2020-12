LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 68-73, Serie A basket in DIRETTA: Punter corsaro in terra emiliana, senza gioia l’esordio di Belinelli (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – Bologna: Teodosic, Hunter, Gamble 12; Milano: Punter 18 FINISCE QUI, VINCE Milano: Olimpia sempre più prima in classifica, quinta persa di fila in casa della Virtus, ma la partita ha detto che il LIVEllo delle due squadre è davvero vicinissimo! Perde il controllo del pallone Hunter, e a 33?6 dal termine è molto probabilmente la pietra tombale sulla partita. 68-73 Correzione a canestro di Hunter su errore di Belinelli, ultimo minuto! 66-73 SPARA LA TRIPLA Punter! E a 1’13” dalla fine potrebbe essere ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER –: Teodosic, Hunter, Gamble 12;18 FINISCE QUI, VINCEsempre più prima in classifica, quinta persa di fila in casa della, ma la partita ha detto che illlo delle due squadre è davvero vicinissimo! Perde il controllo del pallone Hunter, e a 33?6 dal termine è molto probabilmente la pietra tombale sulla partita. 68-73 Correzione a canestro di Hunter su errore di, ultimo minuto! 66-73 SPARA LA TRIPLA! E a 1’13” dalla fine potrebbe essere ...

