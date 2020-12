LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 58-58, Serie A basket in DIRETTA: battaglia per gli ultimi 10?, Belinelli 6 punti al rientro (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58-60 2/3 Punter. Fallo sul tiro di Punter commesso da Alibegovic, arrivano i liberi. Inizia l’ultimo quarto! TOP SCORER – Bologna: Gamble, Teodosic 12; Milano: LeDay, Punter 13 FINE TERZO QUARTO – Air ball di Punter da tre, e gli ultimi 10? cominciano dalla parità! Mezzo pasticcio sulla rimessa per la Virtus, ultimo secondo e 4 decimi con palla a Milano. Fallo di Delaney a 11?4 dalla penultima sirena, adesso le due squadre sono entrambe in bonus. 58-58 ANCORA PUNTER! Spettacolo dall’arco, ultimo minuto del terzo quarto! 58-55 ABASS! Da tre, nel tentativo di accendere partita e stagione! 55-55 PUNTER! Piazza la tripla della nuova parità! 55-52 Mancato di pochissimo l’alley oop Teodosic-Hunter, ma il canestro è dato valido per ... Leggi su oasport (Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-60 2/3 Punter. Fallo sul tiro di Punter commesso da Alibegovic, arrivano i liberi. Inizia l’ultimo quarto! TOP SCORER –: Gamble, Teodosic 12;: LeDay, Punter 13 FINE TERZO QUARTO – Air ball di Punter da tre, e gli10? cominciano dalla parità! Mezzo pasticcio sulla rimessa per la, ultimo secondo e 4 decimi con palla a. Fallo di Delaney a 11?4 dalla penultima sirena, adesso le due squadre sono entrambe in bonus. 58-58 ANCORA PUNTER! Spettacolo dall’arco, ultimo minuto del terzo quarto! 58-55 ABASS! Da tre, nel tentativo di accendere partita e stagione! 55-55 PUNTER! Piazza la tripla della nuova parità! 55-52 Mancato di pochissimo l’alley oop Teodosic-Hunter, ma il canestro è dato valido per ...

