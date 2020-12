LIVE – Virtus Bologna-Olimpia Milano 38-40 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) La Segafredoe l’AX Armani Exchangesi affrontano nella 13° giornata diA1. Big match tra due realtà che si sono già affrontate in finale di Supercoppa italiana, vinta dai lombardi per 75-68. In classifica la squadra di coach Messina è al primo posto solitario con 20 punti, mentre quella di Djordjevic è al terzo con 14 punti, con tanto di girone di EuroCup vinto con dieci vittorie e zero sconfitte. Nei felsinei ci sarà l’esordio in campionato per Marco Belinelli, colpo di mercato del patron Massimo Zanetti e che finalmente è pronto nuovamente a calcare i parquet italiani dopo l’esperienza NBA durata ben tredici anni. Domenica 27 dicembre alle ore 17.15 inizierà il match che potrete seguiresu Sportface. COME SEGUIRE IL ...