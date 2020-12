LIVE – Fortitudo Bologna-Venezia 63-61, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 27 dicembre 2020) La Lavoropiù Fortitudo Bologna e l’Umana Reyer Venezia si affrontano nella 13° giornata di Serie A1 2020/2021. La formazione di Dalmonte occupa l’ultima posizione in classifica, ma è comunque reduce dall’affermazione interna contro Cremona. Quest’oggi il compito per i felsinei non sarà facile contro i Campioni d’Italia: gli uomini di De Raffaele sono quarti in classifica a quota 12 punti e arrivano alla sfida di Bologna forti delle vittorie ottenute contro Trieste e Varese. Domenica 27 dicembre alle ore 18.00 inizierà il match che potrete seguire LIVE su Sportface. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna – Venezia 63-61 36‘- Tripla di Tonut, ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) La Lavoropiùe l’Umana Reyersi affrontano nella 13° giornata diA1. La formazione di Dalmonte occupa l’ultima posizione in classifica, ma è comunque reduce dall’affermazione interna contro Cremona. Quest’oggi il compito per i felsinei non sarà facile contro i Campioni d’Italia: gli uomini di De Raffaele sono quarti in classifica a quota 12 punti e arrivano alla sfida diforti delle vittorie ottenute contro Trieste e Varese. Domenica 27 dicembre alle ore 18.00 inizierà il match che potrete seguiresu Sportface. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA63-61 36‘- Tripla di Tonut, ...

