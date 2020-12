LIVE – Dinamo Sassari-Brescia | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di domenica 27 dicembre 2020) Banco di Sardegnae Germanisi sfidano nella 13° giornata del campionato diA1. Soli due punti separano le compagini, i sardi vogliono provare a vincere per prendere margine su una potenziale rivale nella corsa playoff. Domenica 27 dicembre alle ore 12.00 inizierà il match che potrete seguiresu Sportface. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA11.45 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti allascritta del match. Tra poco si comincia. SportFace.

Volleyball_it : Coppa di Russia: Finale, ore 17.00, live streaming. Zenit San Pietroburgo – Dinamo Mosca - infoitsport : LIVE LBA - Dinamo Sassari travolgente a Cremona nel secondo tempo - YHazuki2012 : RT @Volleyball_it: Russia: 12° giornata, live streaming, ore 16.00. Dinamo LO-Kuzbass Kemerovo - Volleyball_it : Russia: 12° giornata, live streaming, ore 16.00. Dinamo LO-Kuzbass Kemerovo - Volleyball_it : Russia: 12° giornata, live streaming, ore 16.00. Dinamo LO-Kuzbass Kemerovo -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dinamo

OA Sport

Dinamo Sassari ed Olimpia Milano, sono sorprendentemente capitolati nel match interno contro Pesaro, calando sul piano psicologico più che fisico. Domenica 27 dicembre alle ore 20.00 inizierà il match ...Oggi alle 12.00 la Dinamo Sassari scenderà in campo al PalaSerradimigni per il match di Serie A basket 2020-2021 che la vedrà impegnata contro la Germani Brescia. In questo primo scorcio di stagione g ...