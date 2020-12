LIVE Dinamo Sassari-Brescia 15-31 | Serie A basket in DIRETTA | primo quarto super per la Leonessa!

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout. 26-38 Bel canestro di Bendzius che prova ad accendersi dopo unanonimo. Burnell in lunetta non riesce a completare il gioco da tre punti. 24-38 Risponde di forza Jason Burnell! Schiacciata in contropiede e fallo subito! 22-38 ANCORA MOSS DALL’ANGOLO! +16! 22-35 Bilan gioca bene sotto le plance e trova altri due punti. 20-35 Palleggio, arresto e tiro per Chery. 20-33 Bortolani concede troppo spazio a Bendzius: prima tripla dell’incontro per il lituano. 17-33 Bilan prova a tenere a galla la. 15-33 Chery pesca Ristic, che va a segno dalla media distanza. INIZIO SECONDOFINE...