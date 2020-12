LIVE – Cosenza-Pisa 1-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di domenica 27 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Cosenza-Pisa, match valevole per la quindicesima giornata di Serie B 2020/2021. Le due squadre sono separate da appena 5 punti e vogliono riprendere a vincere dopo due pareggi per portarsi lontano dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 27 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Cosenza-Pisa 1-1 (44? Bahlouli, 79? Gucher) 90’+5 Finisce qui! Ultima occasione il tiro di Lisi che termina fuori di poco. Grazie per aver seguito questa DIRETTA scritta e buon proseguimento. 90? Squadre ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Ladi, match valevole per la quindicesima giornata di. Le due squadre sono separate da appena 5 punti e vogliono riprendere a vincere dopo due pareggi per portarsi lontano dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 27 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA1-1 (44? Bahlouli, 79? Gucher) 90’+5 Finisce qui! Ultima occasione il tiro di Lisi che termina fuori di poco. Grazie per aver seguito questascritta e buon proseguimento. 90? Squadre ...

TuttoPisa : 15^ giornata del campionato di Serie B che metteva di fronte Cosenza e Pisa (foto tratta dal sito ufficiale del clu… - zazoomblog : Cosenza-Pisa 1-1 La cronaca in diretta live Rete di Gucher - #Cosenza-Pisa #cronaca #diretta #Gucher - zazoomblog : Cosenza-Pisa 1-0 La cronaca in diretta live Falcone para un pallonetto di Mazzitelli - #Cosenza-Pisa #cronaca… - CryAntonino : RT @emergency_live: Cosenza, incidente tra ambulanza e auto sulla A2: un ferito - Sport72L : Cosenza VS Pisa || Serie B LIVE STREAM Venue: Stadio San Vito (Cosenza) wacth live -