LIVE – Cosenza-Pisa 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 dicembre 2020) Ladi, match valevole per la quindicesima giornata di. Le due squadre sono separate da appena 5 punti e vogliono riprendere a vincere dopo due pareggi per portarsi lontano dalla zona playout. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 27 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 26? I padroni di casa adesso si fanno vedere con più continuità dalle parti della trequarti avversaria, hanno già dovuto fare i conti con due pali clamorosi del. 22? Idda va a bordocampo ...