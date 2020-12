LIVE Ciclocross | Adriatico Tour in DIRETTA | iniziata la gara | pettorale n 1 per Fabio Aru

(Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 Termina il primo giro. Gioele Bertolini si esalta sul fango e continua a guadagnare terreno. Stiamo parlando di un grande specialista del. 9’24” il tempo sul giro di Bertolini. 14.37 All’attacco in solitaria Gioele Bertolini.Aru nelle prime posizioni. 14.36 Gioele Bertolini si è portato subito al comando. Il valtellinese veste i colori della ASD Team Bramati. 14.35 EccoAru poco prima della partenza: 14.34 Sono 27 i partenti di questa. 14.29LACON UN MINUTO DI ANTICIPO! 14.25 Lorenzo Masciarelli ha vinto lajuniores. 14.24 Si gareggia nell’area verde all’esterno dello Stadio ‘Conero’ di Ancona. Cielo nuvoloso, ieri ha piovuto e dunque c’è ...

La presentazione della gara - Fabio Aru, dall'inferno del fango per rivedere le stelle - Il programma di gare di Fabio Aru Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA ...Domenica 27 dicembre andrà in scena il Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell'Adriatico Cross Tour. Sarà il capoluogo marchigiano a ospitare questa kermesse sui pratoni attorno allo Stadio del Conero ...