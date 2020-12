LIVE Ciclocross | Adriatico Tour in DIRETTA | Fabio Aru torna al primo amore!

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara –Aru, dall’inferno del fango per rivedere le stelle – Il programma di gare diAru Buongiorno e benvenuti alladel Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’di. Si tratta di una gara particolamente attesa da parte di tutti gli appassionati di ciclismo perché segna il grande ritorno in corsa diAru. Il sardo non pedala in gruppo dallo scorso 6 settembre, quando si ritirò alde France. Successivamente quasi quattro mesi al centro dell’attenzione per il Ciclomercato e la firma con la Qhubeka Asson, ma oggi il Cavaliere dei Quattro Mori sarà in gara con la casacca della UAE ...