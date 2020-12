LIVE Ciclocross | Adriatico Tour in DIRETTA | Fabio Aru sfida Gioele Bertolini

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Il favorito di oggi sarà, uno dei migliori specialisti delin Italia. 14.02 In gara è presente anche Paolo Totò, altro corridore che siamo abituati a vedere su strada. Quest’anno è giunto ottavo al Trofeo Matteotti. 14.00Aru indosserà il pettorale n.1: un omaggio da parte degli organizzatori per un corridore che nobiliterà la corsa con la sua presenza. 13.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’di. Si tratta di una gara regionale che assegna punti in vista dei Campionati Italiani in programma dal 7 al 9 gennaio a Lecce. La ...