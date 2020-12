LIVE Ciclocross | Adriatico Tour in DIRETTA | Fabio Aru scalpita | c’è forte vento

Leggi su oasport

(Di domenica 27 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.29 INIZIATA LA GARA CON UN MINUTO DI ANTICIPO! 14.25 Lorenzo Masciarelli ha vinto la gara juniores. 14.24 Si gareggia nell’area verde all’esterno dello Stadio ‘Conero’ di Ancona. Cielo nuvoloso, ieri ha piovuto e dunque c’è del fango sul tracciato. Inoltre i corridori dovranno fare i conti con un fortissimo. 14.22 Gareggiare in inverno significa mantenersi in forma e temprare il fisico in vista della stagione primaverile.Aru vuole arrivare a marzo tirato a lucido! 14.19 Alla gara femminile ha preso parte anche Rachele Barbieri, stella azzurra del ciclismo su pista. La multidisciplinarietà sta finalmente diventando normale anche in Italia. D’altronde la Gran Bretagna insegna… 14.12 Cosa aspettarsi daAru, che ad inizio carriera fu anche ...