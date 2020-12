L’Italia in zona arancione da domani: ecco quando serve l’autocertificazione e dove scaricare il modulo (Di domenica 27 dicembre 2020) Autocertificazione Italia zona arancione: ecco il modulo pdf da scaricare Da domani, lunedì 28 dicembre 2020, tutta L’Italia diventa zona arancione (leggi qui cosa cambia) fino al 30 dicembre: per alcuni, spostamenti, tuttavia, sarà ancora necessaria l’autocertificazione, il cui modulo pdf si può scaricare dal sito del ministero dell’Interno e qui. Le norme anti-Covid valide per la zona arancione saranno in vigore a partire dalle 7 di lunedì 28 dicembre e valide per la giornata di martedì 29, mercoledì 30 e poi di nuovo per lunedì 4 gennaio 2021. In questi giorni ci si potrà spostare liberamente all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22 e non vi ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020) Autocertificazione Italiailpdf daDa, lunedì 28 dicembre 2020, tuttadiventa(leggi qui cosa cambia) fino al 30 dicembre: per alcuni, spostamenti, tuttavia, sarà ancora necessaria, il cuipdf si puòdal sito del ministero dell’Interno e qui. Le norme anti-Covid valide per lasaranno in vigore a partire dalle 7 di lunedì 28 dicembre e valide per la giornata di martedì 29, mercoledì 30 e poi di nuovo per lunedì 4 gennaio 2021. In questi giorni ci si potrà spostare liberamente all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22 e non vi ...

Corriere : L’Italia oggi è ancora in zona rossa: le regole (e che cosa cambia a partire da domani) - CalabriaTw : 23/12 Italia zona gialla, 24/12 italia in lockdown, 7/1 italiani a scuola. Dunque in 2 settimane saranno messe in c… - MarcusGiorgia : RT @Nicola28649559: Amici @canyaman1989 viene 5 giorni per lavore. Ricordiamoci che il 6 l'italia è zona rossa. E' Il Covid sta mutando. F… - lucainsigne24 : Da Domani per 3 giorni l’Italia sarà zona Arancione - gracealbatros66 : RT @Nicola28649559: Amici @canyaman1989 viene 5 giorni per lavore. Ricordiamoci che il 6 l'italia è zona rossa. E' Il Covid sta mutando. F… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia zona Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid di oggi 24 dicembre Corriere della Sera