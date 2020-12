L'inquinamento in India è peggio del Covid: lo smog ha ucciso 1,7 milioni di persone (Di domenica 27 dicembre 2020) Il dato allarmante è contenuto in uno studio della rivista scientifica britannica Lancet, evidenziando che durante l'inverno Nuova Delhi è spesso la città più inquinata al mondo. In India l'... Leggi su globalist (Di domenica 27 dicembre 2020) Il dato allarmante è contenuto in uno studio della rivista scientifica britannica Lancet, evidenziando che durante l'inverno Nuova Delhi è spesso la città più inquinata al mondo. Inl'...

I dati di Lancet. L'inquinamento ha causato il 18% di tutti i decessi registrati in un anno. Segnalate perdite economiche per 36,8 mld di dollari ...

AGI - In India l’inquinamento dell’aria è stato responsabile della morte prematura di circa 1,7 milione di persone, circa il 18% di tutti i decessi registrati nel 2019, causando una perdita economica ...

