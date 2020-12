L' infettivologo Giovanni Di Perri dopo essere stato vaccinato | ' Il più bel regalo di Natale'

globalistIT : - aseret55 : RT @tempoweb: #vaccinoCovid Tre domande scomodissime La Maglie interroga #Bassetti a #lariachetira - giovanni_7 : RT @GagliardoneS: L’infettivologo Galli: “chi si vaccinerà avrà dei privilegi” Raddoppio punti fragola ?? - MariMario1 : RT @tempoweb: #vaccinoCovid Tre domande scomodissime La Maglie interroga #Bassetti a #lariachetira - RobertoZucchi11 : L'Aria che Tira, Maria Giovanna Maglie interroga Matteo Bassetti sul vaccino: le tre domande scomode - Il Tempo… -

Ultime Notizie dalla rete : infettivologo Giovanni

E’ il professor Giovanni Di Perri direttore del dipartimento di Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia il primo vaccinato in Piemonte.Il responsabile delle Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Totino, scherza con i giornalisti qualche minuto prima di sottoporsi, per primo in Piemonte, alla vaccinazione ...