L'infermiera Alivernini tra i primi a ricevere il vaccino allo Spallanzani: "E' l'inizio della fine" dell'incubo

vaccino Covid: tra i primissimi a ricevere la prima dose, questa mattina alle 7,20 all'ospedale Spallanzani di Roma, c'è anche Claudia Alivernini. L'infermiera 29enne ha ricevuto il vaccino nello stesso turno con un operatore sociosanitario, una ricercatrice e due medici. Durante l'emergenza Claudia Alivernini ha assistito a domicilio molti pazienti anziani affetti da Covid. In conferenza stampa, aveva detto: "Lo dobbiamo, per rispetto, alle persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19 anche tra i miei colleghi, cioè gli operatori sanitari". Arcuri: "70-80% di italiani vaccinati tra l'estate e l'autunno, l'attenzione non cali" Vaccini Covid: "Altissimo tasso di adesioni allo Spallanzani"

