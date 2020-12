Ligue 1, Domenech torna in panchina dopo 10 anni: è il nuovo allenatore del Nantes (Di domenica 27 dicembre 2020) Adesso il ritorno in panchina è ufficiale: l'ex ct della nazionale francese Raymond Domenech è il nuovo allenatore del Nantes, club attualmente al 16/o posto della Ligue 1. Lo ha annunciato il club ... Leggi su leggo (Di domenica 27 dicembre 2020) Adesso il ritorno inè ufficiale: l'ex ct della nazionale francese Raymondè ildel, club attualmente al 16/o posto della1. Lo ha annunciato il club ...

