Licenziamento su Whatsapp | come funziona e quando è valido per legge

Leggi su termometropolitico

(Di domenica 27 dicembre 2020) Abbiamo già parlato numerose volte del tema del, in considerazione della sua ovvia attualità: non di rado infatti il datore di lavoro decide di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro che lo lega al lavoratore. Ne abbiamo parlato ad es. qui, facendo riferimento ad alcuni esempi pratici diper giusta causa, e ne abbiamo parlato qui, con riferimento a quanto stabilito dalla Cassazione, con riferimento all’illegittimità delper malattia. Di seguito però vogliamo vedere l’argomento da un altro punto di vista: è possibile eilvia? cosa dice la giurisprudenza in proposito? Facciamo il punto. Se ti interessa saperne di più sul lavoro estivo e ferie, e quale tutela è prevista per i dipendenti stagionali, clicca ...