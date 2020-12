Legge di Bilancio, Azzolina: “Nuovi interventi per garantire qualità agli studenti” (Di domenica 27 dicembre 2020) Via libera della Camera dei deputati alla Legge di Bilancio. Nel provvedimento sono numerose le disposizioni per la scuola con oltre 3,7 miliardi stanziati per questo settore, di cui 2,2 di spesa corrente e oltre 1,5 per investimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 27 dicembre 2020) Via libera della Camera dei deputati alladi. Nel provvedimento sono numerose le disposizioni per la scuola con oltre 3,7 miliardi stanziati per questo settore, di cui 2,2 di spesa corrente e oltre 1,5 per investimenti. L'articolo .

marcocappato : Impedire a un ramo del #Parlamento di discutere e emendare una legge di #Bilancio significa calpestare la… - M5S_Camera : Investire nella ricerca è una nostra priorità. Un nuovo passo avanti l'abbiamo compiuto con questa legge di bilanci… - marcocappato : #Trivelle e sussidi alle fonti energetiche inquinanti nella legge di #Bilancio che taglia fuori il #senato. In prat… - orizzontescuola : Legge di Bilancio, Azzolina: “Nuovi interventi per garantire qualità agli studenti” - FI_ultimissime : RT @forza_italia: LEGGE DI BILANCIO: FORZA ITALIA VOTA NO ???? IN DIRETTA DALLA CAMERA Legge di bilancio: dichiarazione di voto finale. L'i… -