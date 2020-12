Lecce-Vicenza diretta tv e streaming | dove vedere il match oggi

Leggi su itasportpress

(Di domenica 27 dicembre 2020)si giocadomenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.00. Si tratta della sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie B. Padroni di casa a quota 21 punti, ospiti fermi a 16 ma con una gara in meno ancora da disputare. Si prospetta una partita intensa e ricca di colpi di scena., le probabili formazionicaption id="attachment 1071441" align="alignnone" width="827"(getty images)/captionQueste le possibili scelte delle due squadre per la gara odierna:(4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Zuta, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski.(4-4-2): Grandi; Cappelletti, Padella, Pasini, Beruatto; Guerra, Cinelli, Da Riva, Dalmonte; Jallow, ...