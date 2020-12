Le serie tv su Apple TV+ a gennaio, da Dickinson 2 a Losing Alice (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo Sky e Amazon Prime Video, è la piattaforma streaming di Apple ad arricchire il panorama delle novità previste per gennaio 2021. Il primo appuntamento in calendario è fissato per l’8 del mese, data di debutto della seconda stagione di Dickinson. La dramedy anacronistica sulla giovinezza di Emily Dickinson torna con tre episodi, ai quali seguirà la pubblicazione di un episodio alla settimana. Dickinson 2, la più attesa tra le nuove serie tv su Apple TV+ a gennaio e già rinnovata per una terza stagione, immortala Emily (Hailee Steinfeld) in una fase di copiosa produzione ed esplora il rapporto ambivalente tra la giovane poetessa e la fama. L’amica Sue, decisa a non rimanere la sua unica lettrice, la spinge infatti a stringere nuove collaborazioni per ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo Sky e Amazon Prime Video, è la piattaforma streaming diad arricchire il panorama delle novità previste per2021. Il primo appuntamento in calendario è fissato per l’8 del mese, data di debutto della seconda stagione di. La dramedy anacronistica sulla giovinezza di Emilytorna con tre episodi, ai quali seguirà la pubblicazione di un episodio alla settimana.2, la più attesa tra le nuovetv suTV+ ae già rinnovata per una terza stagione, immortala Emily (Hailee Steinfeld) in una fase di copiosa produzione ed esplora il rapporto ambivalente tra la giovane poetessa e la fama. L’amica Sue, decisa a non rimanere la sua unica lettrice, la spinge infatti a stringere nuove collaborazioni per ...

