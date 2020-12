“Le prime dosi a loro”. Vaccino Covid, ecco chi avrà la precedenza (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo i mesi difficili sembra nascere la speranza nella lotta contro il Covid. E naturalmente ciò avviene per l’arrivo del Vaccino con il quale si vuole ottenere l’immunità di gregge nel giro di 8, 9 mesi. E quindi debellare definitivamente questo virus che tanto dolore e problemi, non solo di carattere sanitario, ha provocato agli italiani e nel mondo. Il piano punta a vaccinare l’80% degli italiani entro l’autunno. Nel giorno del V-Day Domenico Arcuri, appena uscito dall’ospedale Spallanzani di Roma dove verranno vaccinati i primi operatori sanitari, ha affermato: “È in quel momento che saremo davvero fuori dal tunnel – le parole del commissario straordinario all’emergenza Covid – dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c’è finalmente un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo i mesi difficili sembra nascere la speranza nella lotta contro il. E naturalmente ciò avviene per l’arrivo delcon il quale si vuole ottenere l’immunità di gregge nel giro di 8, 9 mesi. E quindi debellare definitivamente questo virus che tanto dolore e problemi, non solo di carattere sanitario, ha provocato agli italiani e nel mondo. Il piano punta a vaccinare l’80% degli italiani entro l’autunno. Nel giorno del V-Day Domenico Arcuri, appena uscito dall’ospedale Spallanzani di Roma dove verranno vaccinati i primi operatori sanitari, ha affermato: “È in quel momento che saremo davvero fuori dal tunnel – le parole del commissario straordinario all’emergenza– dobbiamo rimanere cauti, pazienti e responsabili. La battaglia è ancora molto lunga, non dobbiamo illuderci che tutto sia finito, ma c’è finalmente un ...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - guerini_lorenzo : Al via operazione #Eos che vede le #ForzeArmate impegnate nel Piano Vaccini. In costante contatto con sala operativ… - GassmanGassmann : Ma sto viaggio del furgone con le prime dosi di vaccino? È stato raccontato abbastanza? #nacosacheanchebasta ?? - Sorry_WasOnMute : @riotta @pfizer Sono 2 dosi a persona, per cui 10k dosi vaccinano 5k persone. UK ha gia' fatto la prima dose a 600k… - LivornoToday : #VaccineDay, a Livorno somministrate le prime due dosi del #VaccinoAntiCovid della #Pfizer #vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : prime dosi Covid, attesa per il Vax Day. Tutto pronto allo Spallanzani Agenzia ANSA AL VIA LE PRIME VACCINAZIONI CONTRO IL COVID ALL'OSPEDALE DI NIGUARDA A MILANO. I VACCINATI STANNO TUTTI BENE.

MILANO - Sono partite dall'ospedale milanese di Niguarda, dove sono arrivate poco prima delle 8 del mattino, le prime fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia. Sono sono state suddivise e ...

Vaccine Day, oggi le prime 620 dosi. Giani: "Giornata storica"

Da Careggi intanto alle 8.30 le altre 580 dosi hanno preso destinazione Firenze al San Giovanni di Dio e alla RSA Montedomini. (Toscana Media News) Sono state due infermiere a ricevere le prime dosi ...

MILANO - Sono partite dall'ospedale milanese di Niguarda, dove sono arrivate poco prima delle 8 del mattino, le prime fiale di vaccino anti-covid destinate alla Lombardia. Sono sono state suddivise e ...Da Careggi intanto alle 8.30 le altre 580 dosi hanno preso destinazione Firenze al San Giovanni di Dio e alla RSA Montedomini. (Toscana Media News) Sono state due infermiere a ricevere le prime dosi ...