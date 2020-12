Le grandi voci per Le Feste al Massimo (Di domenica 27 dicembre 2020) Marcelo Alvarez e Anna Pirozzi prestigiosi ritorni al Teatro Verdi per la rassegna in streaming di fine d’anno. Il tenore e il soprano si esibiranno con la pianista Mzia Bachtouridze protagonisti di un programma improntato alla scuola verista Di Olga Chieffi Siamo al giro di boa della rassegna streaming del teatro Verdi, “Le Feste al Massimo”, e stasera, alle ore 20, in palcoscenico ritorneranno due grandi voci che già abbiamo avuto ospiti qui a Salerno, il tenore Marcelo Alvarez, che applaudimmo nel maggio del 2009 in un recital e il soprano Anna Pirozzi, che ricordiamo nel ruolo di Leonora, ne’ “La Forza del destino” di quattro anni fa. Con loro, la pianista Mzia Bachtouridze, con la quale si cimenteranno in un programma improntato alla scuola verista. Sarà Anna Pirozzi a rompere il ghiaccio con il pubblico virtuale, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 dicembre 2020) Marcelo Alvarez e Anna Pirozzi prestigiosi ritorni al Teatro Verdi per la rassegna in streaming di fine d’anno. Il tenore e il soprano si esibiranno con la pianista Mzia Bachtouridze protagonisti di un programma improntato alla scuola verista Di Olga Chieffi Siamo al giro di boa della rassegna streaming del teatro Verdi, “Leal”, e stasera, alle ore 20, in palcoscenico ritorneranno dueche già abbiamo avuto ospiti qui a Salerno, il tenore Marcelo Alvarez, che applaudimmo nel maggio del 2009 in un recital e il soprano Anna Pirozzi, che ricordiamo nel ruolo di Leonora, ne’ “La Forza del destino” di quattro anni fa. Con loro, la pianista Mzia Bachtouridze, con la quale si cimenteranno in un programma improntato alla scuola verista. Sarà Anna Pirozzi a rompere il ghiaccio con il pubblico virtuale, ...

Con all'attivo ben 31 album e 36 singoli di successo, il buon Ranieri è, senza alcun dubbio, uno delle voci più imponenti del panorama musicale italiano e non. In pochissimi, però, sanno che, alle ...

