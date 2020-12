Lazio, Lotito furioso: Inzaghi e Tare nel mirino del presidente. I dettagli (Di domenica 27 dicembre 2020) Simone Inzaghi e Igli Tare sono finiti nel mirino di Claudio Lotito: il primo per i cambi contro il Milan, il secondo per le scelte di mercato Il quadro disegnato dal Corriere della Sera è preoccupante: la tensione e? alle stelle, la Lazio e? una piccola polveriera. La sconfitta di Milano nell’ultima partita prenatalizia – perfino immeritata per quanto mostrato dai biancocelesti – ha scatenato la furia di Lotito, il quale ha aperto un doppio processo: a Inzaghi e a Tare. La rabbia di Lotito nei confronti di Inzaghi – gia? manifestata piu? volte nelle ultime settimane – e? esplosa alla fine della partita contro il Milan a causa delle sostituzioni decise dal tecnico al minuto 74: fuori Immobile e Milinkovic- Savic, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Simonee Iglisono finiti neldi Claudio: il primo per i cambi contro il Milan, il secondo per le scelte di mercato Il quadro disegnato dal Corriere della Sera è preoccupante: la tensione e? alle stelle, lae? una piccola polveriera. La sconfitta di Milano nell’ultima partita prenatalizia – perfino immeritata per quanto mostrato dai biancocelesti – ha scatenato la furia di, il quale ha aperto un doppio processo: ae a. La rabbia dinei confronti di– gia? manifestata piu? volte nelle ultime settimane – e? esplosa alla fine della partita contro il Milan a causa delle sostituzioni decise dal tecnico al minuto 74: fuori Immobile e Milinkovic- Savic, ...

