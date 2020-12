Lazio, clamoroso dalla Turchia: Muriqi può tornare al Fenerbahce (Di domenica 27 dicembre 2020) Un approccio poco brillante per Vedat Muriqi col calcio italiano, l’ultima ipotesi che giunge dalla Turchi ha del clamoroso. Trovare uno che possa prendere il posto di Ciro Immobile nello scacchiere della Lazio è un’impresa assai ardua, cosi come quella di trovare una valida alternativa. Non è solo una questione di caratteristiche, sia chiaro, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 dicembre 2020) Un approccio poco brillante per Vedatcol calcio italiano, l’ultima ipotesi che giungeTurchi ha del. Trovare uno che possa prendere il posto di Ciro Immobile nello scacchiere dellaè un’impresa assai ardua, cosi come quella di trovare una valida alternativa. Non è solo una questione di caratteristiche, sia chiaro, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

