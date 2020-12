Laura Pausini e il periodo distruttivo | “Non dormo da due anni”

Leggi su kronic

(Di domenica 27 dicembre 2020), tramite il suo profilo Instagram, fa preoccupare i suoi fan. “Nonda due” questo ha scritto sul suo profilo.(Instagram)Leggi anche -> Nathalie Caldonazzo lapidazione su Valeria Marini: brutto attaccoè una famosissima cantautrice italiana. La sua passione per il canto nasce grazie al padre con il quale da bambina registra tre demo tra il 1987 e il 1992. Nel 1991 supera le selezioni al festival di Castrocaro dove però non accede alla finale e l’anno dopo vince il concorso televisivo “Saranno famosi” che gli valse l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo al quale però non viene poi chiamata. La partecipazione al più importante festival di musica italiana arriva solo due ...