La WWE ancora in lutto | morto un altro famoso wrestler – FOTO

Il mondo della WWE, la maggiore organizzazione mondiale di wrestling, è nuovamente in lutto. È morto nella notte italiana Brody Lee, combattente che aveva anche lottato con Randy Orton. Il wrestler ...

Morto Brodie Lee aka Luke Harper, famoso wrestler della WWE

“Non avrei mai voluto scrivere queste parole, il mio cuore è in mille pezzi. Tutti lo conoscevano come l’incredibile Brodie Lee e prima ancora come Luke Harpe. Lui era anche il mio migliore amico, mio ...

