La visita di Babbo Natale fa strage in una casa di cura. Diciotto morti su oltre 150 contagi (Di domenica 27 dicembre 2020) Un focolaio di Covid-19 all’interno della casa di cura provocato dalla visita di un “Babbo Natale” che non sapeva di aver contratto il coronavirus. Una leggerezza terribilmente fatale per una ventina di residenti dell’ospizio, che non sono riusciti a sopravvivere dopo essere stati contagiati dal Covid-19. Durante la vigilia e il giorno di Natale sono deceduti altri 5 ospiti, portando così il totale delle vittime a 18. Il sito di notizie belga VRT ha reso note anche le immagini della visita del Babbo Natale, immortalato mentre posa con i residenti anziani indossando una mascherina protettiva. VRT riferisce che il bilancio delle vittime del coronavirus all’interno della casa di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 dicembre 2020) Un focolaio di Covid-19 all’interno delladiprovocato dalladi un “” che non sapeva di aver contratto il coronavirus. Una leggerezza terribilmente fatale per una ventina di residenti dell’ospizio, che non sono riusciti a sopravvivere dopo essere statiati dal Covid-19. Durante la vigilia e il giorno disono deceduti altri 5 ospiti, portando così il totale delle vittime a 18. Il sito di notizie belga VRT ha reso note anche le immagini delladel, immortalato mentre posa con i residenti anziani indossando una mascherina protettiva. VRT riferisce che il bilancio delle vittime del coronavirus all’interno delladi ...

infoitinterno : S. Maria: Babbo Natale e il suo cavallo fanno visita ai bambini - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Michele_Anzaldi: Imbarazzante servizio al Tg2 su Salvini 'Babbo Natale' volontario che porta doni in favore di telecamera e di fotograf… - albertocencetti : RT @Michele_Anzaldi: Imbarazzante servizio al Tg2 su Salvini 'Babbo Natale' volontario che porta doni in favore di telecamera e di fotograf… - BCarburanti : RT @Michele_Anzaldi: Imbarazzante servizio al Tg2 su Salvini 'Babbo Natale' volontario che porta doni in favore di telecamera e di fotograf… - Barbara_ais : @Paolor_it Con tanto di visita di Babbo Natale in persona personalmente con predica di rito ai bambini indisciplinati! ?????? -