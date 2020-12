La terrificante morte di Florencia Romano a 14 anni: trappola online, massacrata e uccisa dal macellaio (Di domenica 27 dicembre 2020) Una storia raccapricciante, quella che ha come protagonista Florencia Romano, che aveva 14 anni ed è stata ammazzata da un uomo conosciuto su Instagram. La ragazza era stata data per scomparsa lo scorso 12 dicembre, dopo che non era tornata nella sua casa a Guaymallen, in Argentina. Aveva conosciuto Pablo Aranciba, 33 anni, macellaio del paese conosciuto sul social e che la aveva invitata a una festa in piscina. Lui avrebbe provato ad abusare di lei, Florencia si sarebbe opposta, urlando, e facendo scattare il sospetto dei vicini, che hanno chiamato la polizia. Ma gli agenti non hanno creduto ai vicini, pensavano a uno scherzo, a una bufala, dunque nessuno si è presentato a casa di Pablo. Qualche giorno dopo, l'arresto del macellaio, fortemente indiziato per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) Una storia raccapricciante, quella che ha come protagonista, che aveva 14ed è stata ammazzata da un uomo conosciuto su Instagram. La ragazza era stata data per scomparsa lo scorso 12 dicembre, dopo che non era tornata nella sua casa a Guaymallen, in Argentina. Aveva conosciuto Pablo Aranciba, 33del paese conosciuto sul social e che la aveva invitata a una festa in piscina. Lui avrebbe provato ad abusare di lei,si sarebbe opposta, urlando, e facendo scattare il sospetto dei vicini, che hanno chiamato la polizia. Ma gli agenti non hanno creduto ai vicini, pensavano a uno scherzo, a una bufala, dunque nessuno si è presentato a casa di Pablo. Qualche giorno dopo, l'arresto del, fortemente indiziato per la ...

