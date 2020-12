La Spezia, ancora un appartamento a fuoco: coppia evacuata, donna ricoverata in ospedale (Di domenica 27 dicembre 2020) La ancora un incendio in appartamento alla Spezia , dopo quello del giorno di Natale che ha visto andare a fuoco l'intero ultimo piano di una palazzina in centro città. Anche questa volta una donna ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 dicembre 2020) Laun incendio inalla, dopo quello del giorno di Natale che ha visto andare al'intero ultimo piano di una palazzina in centro città. Anche questa volta una...

