La Salernitana consolida il primato | grande vittoria a Venezia

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLaespugna il Penzo die blinda il primo posto in serie B. Gli uomini di Castori si impongono 2-1 con l’ennesima prova di solidità di questo avvio di stagione e raggiungono quota 31 punti staccando ulteriormente la terza posizione occupata da Spal e Cittadella a 26 (i veneti hanno però due gare in meno). Dopo un buon avvio dei padroni di casa, è Anderson a sbloccare la partita al 34? con unaconclusione dopo la fuga di Casasola sulla destra. Il brasiliano firma il raddoppio soli quattro minuti dopo approfittando di una respinta del palo per battere nuovamente Lezzerini. Ilsi sveglia troppo tardi e accorcia le distanze solo al 90? con Crnigoj. Il forcing finale dei lagunari non dà i suoi frutti, finisce 2-1 e lapuò dunque ...