La riapertura dello sci si allontana: gli impatti sul settore (Di domenica 27 dicembre 2020) “Aprire il 7 gennaio è un’utopia. Con una situazione sanitaria così compromessa non ha senso pensare di riaprire gli impianti. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un’apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima”. È quanto detto pochi giorni fa da Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF), durante un incontro online organizzato da Skipass, la più importante fiera italiana del turismo e degli sport invernali. Queste parole non infondono sicurezza nei tanti appassionati che sognavano di poter tornare sulla neve, nonostante la seconda ondata di coronavirus non sia ancora finita, ma gettano ancora più nello sconforto tutti i lavoratori del settore, pesantemente colpiti dalle chiusure fin qui. Gli impianti sciistici fermi fino alla fine del periodo natalizio potrebbero causare, secondo le stime prodotte dall’’ANEF, una perdita di ... Leggi su quifinanza (Di domenica 27 dicembre 2020) “Aprire il 7 gennaio è un’utopia. Con una situazione sanitaria così compromessa non ha senso pensare di riaprire gli impianti. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un’apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima”. È quanto detto pochi giorni fa da Valeria Ghezzi, presidente dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF), durante un incontro online organizzato da Skipass, la più importante fiera italiana del turismo e degli sport invernali. Queste parole non infondono sicurezza nei tanti appassionati che sognavano di poter tornare sulla neve, nonostante la seconda ondata di coronavirus non sia ancora finita, ma gettano ancora più nello sconforto tutti i lavoratori del, pesantemente colpiti dalle chiusure fin qui. Gli impianti sciistici fermi fino alla fine del periodo natalizio potrebbero causare, secondo le stime prodotte dall’’ANEF, una perdita di ...

UbertoGandolfi : RT @vco24news: Monterosa 2000 in attesa della riapertura dello sci alpino - vco24news : Monterosa 2000 in attesa della riapertura dello sci alpino - LMeciani : @CCFCattaneo Tra l'altro aver chiuso tutto per decreto e non aver predisposto un sistema che mettesse a carico dell… - ClubAlfaIt : La pandemia rallenta la riapertura dello stabilimento Fiat Chrysler in Indiana #NewsFiatFCA - charityclub : Ultimi TRE #giorni lavorativi per questo 2020. Poi, Ferie ! SIAMO APERTI: #Lunedi, #Martedi e #Mercoledi Riapertura… -

Ultime Notizie dalla rete : riapertura dello Sci, inverno 2020-21: idee per ripartire nell’evento organizzato da Skipass La Gazzetta dello Sport Fca, a Cassino al via i contratti di solidarietà

Ed ora sono in esubero. Ma non ci saranno licenziamenti. Si provvederà con i contratti di solidarietà. Dal 13 gennaio, giorno di riapertura dello stabilimento dopo il fermo produttivo per le festività ...

In forse la riapertura degli impianti sciistici in Italia

L’eventuale riapertura degli impianti dovrà quindi essere preceduta ... (Corriere del Ticino) Ma la domanda è: gli operatori dello sci potranno sostenere queste condizioni o decideranno di gettare la ...

Ed ora sono in esubero. Ma non ci saranno licenziamenti. Si provvederà con i contratti di solidarietà. Dal 13 gennaio, giorno di riapertura dello stabilimento dopo il fermo produttivo per le festività ...L’eventuale riapertura degli impianti dovrà quindi essere preceduta ... (Corriere del Ticino) Ma la domanda è: gli operatori dello sci potranno sostenere queste condizioni o decideranno di gettare la ...