“La Regione vuole un ente unico”. È polemica sui parchi naturali (Di domenica 27 dicembre 2020) Ambientalisti contro “l’emendamento-blitz” nella finanziaria ligure. L’assessore Piana: “Sono solo bugie, noi vogliamo dare più risorse” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 27 dicembre 2020) Ambientalisti contro “l’emendamento-blitz” nella finanziaria ligure. L’assessore Piana: “Sono solo bugie, noi vogliamo dare più risorse”

Dante23890386 : @sbonaccini Presidente..la verità è sotto gli occhi degli italiani questo non ha dubbi, ma una cosa giusta ogni tan… - pieroomega : RT @pieroomega2: @rcolosimo @pieroomega @Adesposto @virginiaraggi @Roma Le discariche sono di competenza della Regione, dovresti saperlo. S… - pieroomega2 : @rcolosimo @pieroomega @Adesposto @virginiaraggi @Roma Le discariche sono di competenza della Regione, dovresti sap… - BettainChin : RT @Ambrakey1: @MoonLuchy @matteosalvinimi Zaia ha detto, anche stasera a quarto grado da Porro, che non è lui che vuole il passaporto ma c… - Ambrakey1 : @MoonLuchy @matteosalvinimi Zaia ha detto, anche stasera a quarto grado da Porro, che non è lui che vuole il passap… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione vuole “La Regione vuole un ente unico”. È polemica sui parchi naturali Il Secolo XIX Coronavirus: assessori regioni alpine, 'governo dia certezze su apertura impianti sci'

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – ‘A più di un mese dall’approvazione delle linee guida per l’apertura degli impianti sciistici in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prendiamo atto della p ...

Covid: Chiara Dentone di Chiavari tra i primi a vaccinarsi (2)

Vaccine day. La somministrazione dei primi vaccini trasformata in Italia e a Genova in un evento. Il messaggio vuole essere quello di convincere i contrari a capire che il vaccino funziona, che non pr ...

Milano, 28 dic. (Adnkronos) – ‘A più di un mese dall’approvazione delle linee guida per l’apertura degli impianti sciistici in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prendiamo atto della p ...Vaccine day. La somministrazione dei primi vaccini trasformata in Italia e a Genova in un evento. Il messaggio vuole essere quello di convincere i contrari a capire che il vaccino funziona, che non pr ...