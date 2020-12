La Regina Elisabetta è tifosa di una squadra di calcio italiana (Di domenica 27 dicembre 2020) La Regina Elisabetta, nell’ultimo messaggio alla Nazione, infonde un messaggio di speranza. Il suo outfit nasconde un messaggio subliminale La Regina Elisabetta ha rivolto un discorso di Natale alla nazione centrato quasi esclusivamente sulla pandemia che ha sconvolto il Regno Unito e il pianeta intero. “In questi giorni abbiamo l’abitudine di accendere le luci, perché la luce porta speranza”, dice la sovrana nel messaggio televisivo sulla Bbc trasmesso alle tre di pomeriggio dal castello di Windsor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) “Sono commossa da come tante persone nel Regno Unito e nel mondo hanno affrontato la situazione”. Ricordando che il 2020 è anche l’anno del bicentenario della nascita di ... Leggi su kronic (Di domenica 27 dicembre 2020) La, nell’ultimo messaggio alla Nazione, infonde un messaggio di speranza. Il suo outfit nasconde un messaggio subliminale Laha rivolto un discorso di Natale alla nazione centrato quasi esclusivamente sulla pandemia che ha sconvolto il Regno Unito e il pianeta intero. “In questi giorni abbiamo l’abitudine di accendere le luci, perché la luce porta speranza”, dice la sovrana nel messaggio televisivo sulla Bbc trasmesso alle tre di pomeriggio dal castello di Windsor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) “Sono commossa da come tante persone nel Regno Unito e nel mondo hanno affrontato la situazione”. Ricordando che il 2020 è anche l’anno del bicentenario della nascita di ...

