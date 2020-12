La povertà vissuta da Massimo Ranieri: “Non potrò mai dimenticare quei momenti” (Foto) (Di domenica 27 dicembre 2020) Non c’era il riscaldamento in casa di Massimo Ranieri, c’era il braciere sotto il tavolo, un freddo che ricorda Natale in casa Cupiello, il gelo di Eduardo De Filippo (Foto). A Domenica In Massimo Ranieri racconta: “Ancora oggi quando mi vesto devo mettere per forza i calzini prima dei pantaloni perché mi ricordo il gelo del pantalone che mia mamma mi metteva quando andavo a lavorare a sette anni al bar”. Sono ricordi tristi ma di vita, che aiutano a capire meglio quello che poi si riceve, quello che poi Massimo Ranieri ha ricevuto dalla vita. Non avrebbe mai immaginato che da tanta povertà sarebbe arrivato poi il successo. Il primo concerto a sette anni a casa di un cugino per il compleanno, una Foto che emoziona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 dicembre 2020) Non c’era il riscaldamento in casa di, c’era il braciere sotto il tavolo, un freddo che ricorda Natale in casa Cupiello, il gelo di Eduardo De Filippo (). A Domenica Inracconta: “Ancora oggi quando mi vesto devo mettere per forza i calzini prima dei pantaloni perché mi ricordo il gelo del pantalone che mia mamma mi metteva quando andavo a lavorare a sette anni al bar”. Sono ricordi tristi ma di vita, che aiutano a capire meglio quello che poi si riceve, quello che poiha ricevuto dalla vita. Non avrebbe mai immaginato che da tantasarebbe arrivato poi il successo. Il primo concerto a sette anni a casa di un cugino per il compleanno, unache emoziona ...

