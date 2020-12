La Polizia trova la droga in casa di un uomo dopo aver sbagliato a bussare

Leggi su inews24

(Di domenica 27 dicembre 2020) La, sulle tracce di unindagato per detenzione e spaccio di, sbagliaper la perquisizione ecomunque la sostanza stupefacente Una stramba storia, legata ad un’operazione di, è avvenuta a Prato, in Toscana. Gli agenti erano sulle tracce di un albanese indagato per detenzione e spaccio di. Individuato L'articolo proviene da Inews.it.