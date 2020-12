La campagna per il vaccino: un grande reality show, ma poca sostanza (di Selvaggia Lucarelli) (Di domenica 27 dicembre 2020) C’è qualcosa di profondamente disagiante nell’immagine del camion con i vaccini Pfizer seguito dalle telecamere, raccontato come il viaggio epico dell’eroe che attraversa valichi e frontiere, scortato dalle forze dell’ordine come un giudice di mafia o un capo di stato, descritto con l’aulicità retorica dell’Istituto Luce. Qualcosa che sa di quei profumi per gli ambienti dolciastri, artificiali, che dovrebbero coprire gli odori ma ne creano uno fastidioso e stordente che non copre nulla. C’è l’esercito, dicono, a scortarlo. Lo stesso esercito che scortò le bare a Bergamo nel buio di quel 18 marzo, senza telecamere al seguito, solo qualche telefonino dai balconi che ha consegnato alla storia la fotografia più indelebile dell’epidemia in Italia. Per il viaggio dei vaccini contro il Covid invece ci sono la luce del sole e il video emozionale, i titoli trionfali, la gara ad intestarsi la ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020) C’è qualcosa di profondamente disagiante nell’immagine del camion con i vaccini Pfizer seguito dalle telecamere, raccontato come il viaggio epico dell’eroe che attraversa valichi e frontiere, scortato dalle forze dell’ordine come un giudice di mafia o un capo di stato, descritto con l’aulicità retorica dell’Istituto Luce. Qualcosa che sa di quei profumi per gli ambienti dolciastri, artificiali, che dovrebbero coprire gli odori ma ne creano uno fastidioso e stordente che non copre nulla. C’è l’esercito, dicono, a scortarlo. Lo stesso esercito che scortò le bare a Bergamo nel buio di quel 18 marzo, senza telecamere al seguito, solo qualche telefonino dai balconi che ha consegnato alla storia la fotografia più indelebile dell’epidemia in Italia. Per il viaggio dei vaccini contro il Covid invece ci sono la luce del sole e il video emozionale, i titoli trionfali, la gara ad intestarsi la ...

Ultime Notizie dalla rete : campagna per Vaccino Covid, parte la campagna: chi avrà la precedenza e chi non potrà sottoporsi alla profilassi Il Messaggero La conduttrice è andata in onda con una maglia personalizzata in tema natalizio

Nonostante la domenica di festa, Mara Venier ha deciso di andare lo stesso in onda e allietare, per circa 3 ore, il suo pubblico. Puntata, quella di Domenica In, molto particolare, incentrata sulla be ...

E' un infermiere di 63 anni il primo vaccinato al Covid a Senigallia: "Ora sono più sicuro, per me e per gli altri"

2' di lettura Senigallia 27/12/2020 - E' un infermiere di 63 anni, in forza all'ospedale di Senigallia, il primo operatore sanitario del senigalliese ad essere stato vaccinato per il Covid19. Giuseppe ...

