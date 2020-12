Konyaspor-Rizespor lunedì 28 dicembre | ore 14 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 27 dicembre 2020) Quindicesimo turno di Superlig turca ed è una sfida tra due squadre in cerca di punti per uscire dalle zone basse della classifica: da una parte ile dall’altra il. Due squadre reduci da una vittoria che le ha appaiate a braccetto a quota 18 punti in graduatoria, ma entrambe cercano continuità di InfoBetting: Scommesse Sportive e