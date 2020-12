Katia Follesa: “Nessuno voleva incontrarmi” (Di domenica 27 dicembre 2020) Katia Follesa, volto comico molto amato dal pubblico e protagonista di uno dei programmi di Real Time, ha rivelato a Verissimo di aver contratto il Covid. L’artista ha dichiarato di aver scoperto la sua positività grazie al suo lavoro, registrando tutti i giorni fa un tampone a settimana e questo le ha permesso di isolarsi subito evitandole di avere molto contatti. Katia si è isolata immediatamente, aveva una carica virale molto bassa e infatti non ha avuto particolari sintomi. È stato un periodo non facile, si è sentita quasi in galera visto che Nessuno dei suoi famigliari voleva incontrarla e parlarle. Eppure nonostante la solitudine forzata la comica ha rivelato di essersi dedicata molto ai social, ha cercato di comprendere meglio i messaggi ma soprattutto cercato di diffondere ilarità e ironia. ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 27 dicembre 2020), volto comico molto amato dal pubblico e protagonista di uno dei programmi di Real Time, ha rivelato a Verissimo di aver contratto il Covid. L’artista ha dichiarato di aver scoperto la sua positività grazie al suo lavoro, registrando tutti i giorni fa un tampone a settimana e questo le ha permesso di isolarsi subito evitandole di avere molto contatti.si è isolata immediatamente, aveva una carica virale molto bassa e infatti non ha avuto particolari sintomi. È stato un periodo non facile, si è sentita quasi in galera visto chedei suoi famigliariincontrarla e parlarle. Eppure nonostante la solitudine forzata la comica ha rivelato di essersi dedicata molto ai social, ha cercato di comprendere meglio i messaggi ma soprattutto cercato di diffondere ilarità e ironia. ...

