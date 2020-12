Juventus-Udinese: probabili formazioni e in tv (Di domenica 27 dicembre 2020) Juventus-Udinese, posticipo della 15esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 3 gennaio 2021 all’Allian Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? I bianconeri hanno chiuso il 2020 con la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina che li distanziati di 10 punti dalla vetta. Urge un immediato cambio di marcia per non abdicare in anticipo dopo nove titoli consecutivi. Momento delicato anche per i friulani, sconfitti anch’essi nel turno precedente dal Benevento tra le mura amiche. Il margine di vantaggio sulla zona retrocessione è ancora rassicurante(+5 e una partita da recuperare)ma è meglio non fare calcoli. Pirlo potrebbe optare per il 4-3-1-2 con Szczny a protezione della porta. La linea difensiva vedrà il rientro di Chiellini al centro in coppia con Bonucci, mentre Danilo ed Alex Sandro agiranno come terzini. A centrocampo, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020), posticipo della 15esima giornata di Serie A, si giocherà domenica 3 gennaio 2021 all’Allian Stadium di Torino. Come arrivano le due squadre? I bianconeri hanno chiuso il 2020 con la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina che li distanziati di 10 punti dalla vetta. Urge un immediato cambio di marcia per non abdicare in anticipo dopo nove titoli consecutivi. Momento delicato anche per i friulani, sconfitti anch’essi nel turno precedente dal Benevento tra le mura amiche. Il margine di vantaggio sulla zona retrocessione è ancora rassicurante(+5 e una partita da recuperare)ma è meglio non fare calcoli. Pirlo potrebbe optare per il 4-3-1-2 con Szczny a protezione della porta. La linea difensiva vedrà il rientro di Chiellini al centro in coppia con Bonucci, mentre Danilo ed Alex Sandro agiranno come terzini. A centrocampo, ...

romeoagresti : ?? #Juventus: un turno di squalifica per #Cuadrado, che salterà la sfida contro l’Udinese. - lookatbald : RT @LeonettiFrank: La stagione della Juventus passa inevitabilmente per il mese di Gennaio... Scontri diretti con Milan, Sassuolo, Inter, S… - Daniele20052013 : Juve-Napoli, il ds del Parma: 'Mai piaciute le scorciatoie, noi a Udine siamo andati' - gercci1 : RT @enricodanna: Cosa aspetta la @juventus a farsi sentire nelle opportune sedi in merito alla posizione di #Rabiot? E' assurdo dover rinun… - Gabri_Juventus : Non era Paul #Pogba ma #DePaul la ragione del blitz di #Raiola a Torino: l’agente ha incontrato l’argentino dell’Ud… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Udinese Juventus-Udinese: probabili formazioni e in tv Periodico Daily - Notizie Juventus-Udinese: probabili formazioni e in tv

juventus-udinese chiuderà la quindicesima giornata di Serie A e la prima del nuovo anno. Leggi le probabili formazioni delle due squadre ...

Osimhen, mercoledì rientro in Italia: pronto per lo Spezia o per l’Udinese

Il club partenopeo vorrebbe riaverlo a disposizione per la gara contro lo Spezia il 6 gennaio o per quella contro l’Udinese del 10 gennaio, anche se il vero obiettivo è quello di averlo al top per la ...

juventus-udinese chiuderà la quindicesima giornata di Serie A e la prima del nuovo anno. Leggi le probabili formazioni delle due squadre ...Il club partenopeo vorrebbe riaverlo a disposizione per la gara contro lo Spezia il 6 gennaio o per quella contro l’Udinese del 10 gennaio, anche se il vero obiettivo è quello di averlo al top per la ...