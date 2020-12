Juventus, Ronaldo-dipendenza (Di domenica 27 dicembre 2020) Che sia più grosso della Mole Antonelliana lo si sapeva da quando è arrivato. Che finisca col prendersi la scena è cosa assodata, dai tempi di Manchester e di Madrid. Che sia condizionante, in senso ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 dicembre 2020) Che sia più grosso della Mole Antonelliana lo si sapeva da quando è arrivato. Che finisca col prendersi la scena è cosa assodata, dai tempi di Manchester e di Madrid. Che sia condizionante, in senso ...

ZZiliani : Ne parlo nel mio libro (Amazon, IBS, librerie) “Cristiano Ronaldo nel paese degli Agnelli”: il tragico errore della… - goal : Cristiano Ronaldo scored twice in Juventus’ rout of Parma ?? #ParmaJuve - tancredipalmeri : Molti chiedono sui casi alla moviola di Juventus-Fiorentina: c’era secondo giallo per Borja Valero, il fallo su Ber… - sportli26181512 : CR7, anche a 35 anni è primo al mondo: l’unico a 33 gol in campionato: CR7, anche a 35 anni è primo al mondo: l’uni… - sportli26181512 : La Juve fa i conti con una pericolosa Ronaldo-dipendenza: La Juve fa i conti con una pericolosa Ronaldo-dipendenza… -