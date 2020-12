Juventus, Di Livio su Pirlo: “Se prendi un debuttante è normale che sbagli” (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ex giocatore della Juventus, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della stagione della Vecchia Signora. Molti i temi trattati e, a proposito dell’andamento altalenante della squadra di Andrea Pirlo afferma: «La Juventus manca di continuità? Le prestazioni stavano migliorando di partita in partita, questa sconfitta contro la Fiorentina non ci voleva. Ora deve ripartire col piede giusto, il campionato è ancora lungo e serve l’umiltà giusta per rimettersi in moto senza commettere errori. Da inizio stagione sono arrivati tanti pareggi, ma cambiando allenatore è una cosa che ci si poteva aspettare. Chiaro che se decidi di prendere un debuttante devi permettergli di sbagliare qualcosa com’è giusto che sia. L’importanza di leader come Buffon, Chiellini, Cristiano ... Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) L’ex giocatore della, Angelo Di, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera della stagione della Vecchia Signora. Molti i temi trattati e, a proposito dell’andamento altalenante della squadra di Andreaafferma: «Lamanca di continuità? Le prestazioni stavano migliorando di partita in partita, questa sconfitta contro la Fiorentina non ci voleva. Ora deve ripartire col piede giusto, il campionato è ancora lungo e serve l’umiltà giusta per rimettersi in moto senza commettere errori. Da inizio stagione sono arrivati tanti pareggi, ma cambiando allenatore è una cosa che ci si poteva aspettare. Chiaro che se decidi di prendere undevi permettergli diare qualcosa com’è giusto che sia. L’importanza di leader come Buffon, Chiellini, Cristiano ...

