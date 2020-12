Junior Messias | da fattorino a rivelazione in Serie A

(Di domenica 27 dicembre 2020) Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', fino a qualche anno fa, di giorno,faceva il, consegnando elettrodomestici a Torino. Di sera invece si allenava in modo amatoriale. Giocava ...

La gavetta, quella vera. La storia di Messias è fatta di grande determinazione e un pizzico di fortuna, con l’incontro giusto. Junior Messias, attaccante del Crotone in serie A non è un giovane in erb ...L'attaccante del Crotone ha già segnato cinque gol in questa stagione, ma il suo è uno sviluppo 'tardivo': nel 2013 consegnava elettrodomestici.