Jihadisti in Turchia: Erdo?an ha favorito gli estremisti (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli Jihadisti in Turchia avrebbero l'appoggio del presidente Erdo?an. Infatti, il governo turco avrebbe favorito la causa islamica annullando i procedimenti penali a carico del capo religioso di al-Qaeda e della sua cerchia. Questo dimostrano i documenti riservati pubblicati dal sito di notizie svedese Nordic Monitor. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

